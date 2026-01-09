6.6 C
Tokyo
5 C
Osaka
2026 / 01 / 09 金曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

流通・飲食小売「消費変化に二極で対応」日本スーパーマーケット協会岩崎会長 26年市場を展望

「消費変化に二極で対応」日本スーパーマーケット協会岩崎会長 26年市場を展望

小売
岩崎高治会長
岩崎高治会長

　食品を中心としたスーパーマーケットの既存店売上高が33か月連続（23年3月～25年11月）で前年を上回っている。日本スーパーマーケット協会（JSA）、オール日本スーパーマーケット協会、全国スーパーマーケット協会の3団体で集計したもの。

　ただし実需が増えたというよりは、コメ価格高騰や度重なる食品値上げが数字を押し上げた効果が大きい。JSAの岩崎高治会長は「マクロでみた景気は決して悪くないが、物価高で節約を意識する方が増えている。26年はコメ価格が下がる予測もある。スーパーは従前のやり方では売上を伸ばしづらいかもしれない」との見通しを示した。

　25年12月に3団体合同で定例の年末会見を開催。岩崎会長は「当社（ライフコーポレーション）の事例」と前置きしつつ、「同じ商品であればなるべく安くご提供できるよう努力することは従来通り。ただし、物価高の進行でメリハリのある価格政策が一段と必要になってくる。一方で生活者をクラスター分析すると、当社のお客様では健康志向に応える商品の需要が確実に伸びている」と説明。

　「低価格で販売する商品と付加価値にこだわった商品の二極で対応していくことになる」とした。

　25年の振り返りでは「慢性的な人手不足に加え、建築費や不動産コストの上昇にも直面し、計画通り出店しづらい環境。これらを背景に業界内でM＆Aが一段と進展しやすい状況になっている」とコメント。

　活動の成果としては、いわゆる「年収の壁（＝103万円）」が160万円、そして178万円に引き上げられたことを挙げた。

　「われわれはパートタイマーの働き控えを是正するため、スーパー3団体連名で提言を行ってきた。それだけが理由ではないと思うが、政治が動いてくれたことは大きい」と話す。

　その上で「今後は実際に働き方が変わったのかを把握することが大切。まずは26年早々にもライフの中でパートタイマーにアンケートを取り、有用なデータが出ればJSA加盟企業にも発信したい」との考えを示した。

関連記事

インタビュー特集

食品産業センター 荒川隆理事長に聞く 「食サス」設立でサステナ課題深掘り フードサプライチェーン全体の連携で

その他
日本の食品産業は、国内外から調達された農畜水産物を原料として、健康で豊かな生活を送るために必要な加工食品を安定的に製造・供給する産業として発展してきた。

小川珈琲、バリスタ育成とコーヒー産地での活動に先駆的に取り組みブランド力向上 基盤強固に新事業を展開　宇田吉範社長CEOが意欲

嗜好飲料
9月1日から現職の宇田吉範代表取締役社長／CEOは、バリスタとコーヒー産地での活動に先駆的に取り組み、小川珈琲のブランド力を引き上げた立役者。

米国の認証機関として、米国輸出への総合支援に自信 認証だけでなく、企業の社会的信頼を高める仕組みづくりもサポート ペリージョンソン ホールディング（PJR） 審査登録機関

審査
ペリージョンソン ホールディング（TEL03-5774-9510）は、ISO認証、ビジネスコンサルティング、教育・研修事業を通して顧客のサステナビリティ活動の普及に尽力。

国際的情報豊富な感覚で審査を展開 細分化したフードセクターに精通した審査員多数 SGSジャパン（SGS） 審査登録機関

審査
SGSはスイス・ジュネーブに本拠を置き、試験・検査・認証機関としては世界最大級の規模である。世界115カ国以上に2500以上の事務所と試験所を有し、各産業分野における検査や試験、公的機関により定められた規格の認証などを行っている検査・検証・試験認証のリーディングカンパニーである。

キンレイ「鍋焼うどん」、さらにおいしく進化 自社工場でかつお節を削り出した理由とは 50年のこだわり脈々と

冷凍食品
キンレイの冷凍具付き麺「お水がいらない」シリーズが販売好調だ。2010年に立ち上げ、昨24年までに累計2億食以上を販売している。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ