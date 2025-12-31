2026新年特集号〈第1、2集〉

【1月1日付】

◇2026年の重大潮流

〈つづくコメ騒動〉消費への影響は 進む主食代替 コメ原料食品にも影響

〈小売業界の展望〉食品SM「戦国時代」に火ぶた 域外勢力との攻防激化

・近畿 勢力図激変の様相

・中部 都市型小型店が拡大

・九州 企業間での収益格差拡大

〈消費変化の行方と対策〉物価高で生活防衛鮮明

〈酒税改正〉ビール類 税率一本化へ 価格差縮小で構図に変化 エコノミー系の行方は

〈輸出拡大〉2030年輸出額目標5兆円 海外から稼ぐ力強化へ

◇新春トップインタビュー 食品企業各社に聞く今年の戦略

味の素 中村茂雄氏／キユーピー 髙宮満氏／カゴメ 奥宮晴信氏／日清食品ホールディングス 安藤宏基氏／キッコーマン 中野祥三郎氏／ハウス食品グループ本社 浦上博史氏／Mizkan 吉永智征氏／エスビー食品 池村和也氏／日清オイリオグループ 久野貴久氏／J-オイルミルズ 春山裕一郎氏／日本アクセス 服部真也氏／国分グループ本社 國分晃氏／三菱食品 京谷裕氏／三井物産流通グループ 柴田幸介氏／加藤産業 加藤和弥氏／伊藤忠食品 岡本均氏／日清製粉グループ本社 瀧原賢二氏／ニップン 前鶴俊哉氏／昭和産業 塚越英行氏／兵庫県手延素麺協同組合 三木秀敏氏／マルハニチロ 池見賢氏／ニッスイ 田中輝氏／ニチレイフーズ 竹永雅彦氏／日本ハム 井川伸久氏／テーブルマーク 松田要輔氏／ブルボン 吉田匡慶氏／フジッコ 福井正一氏／オタフクソース 佐々木孝富氏／キリンビール 堀口英樹氏／アサヒビール 松山一雄氏／サッポロビールホールディングス 時松浩氏／セブン－イレブン・ジャパン 阿久津知洋氏／ローソン 竹増貞信氏／ファミリーマート 細見研介氏

◇2026新春 年頭に思う

日本加工食品卸協会 國分晃会長／日本冷凍めん協会 白潟昌彦会長／製粉協会 前鶴俊哉会長／ビール酒造組合 堀口英樹代表理事／日本ショッピングセンター協会 菰田正信会長／全国製麺協同組合連合会 鳥居憲夫会長／日本製パン製菓機械工業会 梶原秀浩理事長／全国小売酒販組合中央会 吉田精孝会長／日本酒造組合中央会 大倉治彦会長／日本缶詰びん詰レトルト食品協会 池見賢会長／全国乾麺共同組合連合会 星野陽司会長／日本植物蛋白食品協会 山口龍也会長／日本プロポリス協議会 清水俊有会長／日本パスタ協会 副島久靖会長／日本チェーンストア協会 尾崎英雄会長／日本植物油協会 佐藤達也会長／全国トマト工業会 山口聡会長／全国卸売通販組合中央会 國分晃会長／全国ローヤルゼリー公正取引協議会 山田務会長／日本アイスクリーム流通協会 佐々木裕二会長／全国調理食品工業協同組合 岩田功理事長／全国醤油工業協同組合連合会 正田隆会長／日本乳業協会 佐藤雅俊会長／全国酒販協同組合連合会 眞栁正裕会長／全国はちみつ公正取引協議会 渡辺雄二会長／日本ワイナリー協会 大塚正光理事長／日本フードサービス協会 久志本京子会長／日本冷凍食品協会 藤江太郎会長／全日本はちみつ協同組合 水谷友彦理事長／日本醤油協会 堀切功章会長／日本ソース工業会 石垣幸俊会長

◇新春恒例 業界リーダーアンケート

日本ハム 井川伸久氏／マルトモ 明関眸氏／宝酒造 渋谷尚己氏／赤城乳業 井上創太氏／ニコニコのり 白羽清正氏／やま磯 磯部玄士郎氏／加藤産業 加藤和弥氏／亀井通産 遠山靖氏／ハチ食品 高橋慎一氏／シマダヤ 岡田賢二氏／ヤマダイ 大久保慶一氏／かどや製油 北川淳一氏／にんべん 高津伊兵衛氏／ローソン 竹増貞信氏／伊藤ハム米久ホールディングス 浦田寛之氏／フジ日本 曾我英俊氏／タマノイ酢 播野貴也氏／ヤグチ 荻原啓太郎氏／アピ 野々垣孝彦氏／ケイエス冷凍食品 古賀正美氏／加藤美蜂園本舗 加藤禮次郎氏／ヤヨイサンフーズ 溝口真人氏／サンヨー食品 井田純一郎氏／明治屋 磯野太一郎氏／丸正高木商店 高木良典氏／ニップン 木村富雄宇氏／ニップン 川崎裕章氏／旭食品 竹内孝久氏／富士特殊紙業 杉山真一郎氏／福寿園 福井正興氏／トーカン 永津嘉人氏／テーブルマーク 松田要輔氏／ニッスイ 田中輝氏／三島食品 末貞操氏／サンヨー堂 植村敏男氏／ファミリーマート 細見研介氏／四国化工機 植田滋氏／鳥越製粉 鳥越徹氏／ヤマキ 城戸善浩氏／エム・シーシー食品 水垣佳彦氏／六甲バター 塚本浩康氏／真誠 冨田博之氏／サクラ食品工業 藤原拓氏／旭トラストフーズ 金田朋宏氏／北部製糖 宮城安彦氏／DM三井製糖 森本卓氏／ダイショー 松本俊一氏／フードリエ 内田達也氏／東海漬物 大羽儀周氏／井村屋グループ 大西安樹氏／エースコック 村岡寛人氏／ヤマモリ 三林圭介氏／マルサンアイ 稲垣宏之氏／カイノス 木下修一氏／福留ハム 福原治彦氏／永谷園ホールディングス 永谷泰次郎氏／日本甜菜製糖 石栗秀氏／ヒガシマル醤油 竹内宏平氏／リボン食品 筏由加子氏／岩田食品 岩田晃明氏／ニイタカ 野尻大介氏／バイオバンク 森田将基氏／ウェルネオシュガー 山本貢司氏／スジャータめいらくグループ 日比治雄氏／岩塚製菓 槇大介氏／丸美屋食品工業 阿部豊太郎氏／スターゼン 横田和彦氏／はくばく 長澤重俊氏／明星食品 豊留昭浩氏／伯方塩業 石丸一三氏／尾家産業 尾家健太郎氏／丸大食品 佐藤勇二氏／秋本食品 秋本善明氏／プリマハム 千葉尚登氏／モランボン 全峰碩氏／ピエトロ 高橋泰行氏／堂本食品 堂本高義氏／エバラ食品工業 森村剛士氏／日東富士製粉 宮原朋宏氏／桃屋 小出雄二氏／フタバ食品 齋藤貞大氏／京都生活協同組合 瀧本剛満氏／オタフクソース 佐々木孝富氏／紀文食品 堤裕氏／北海道糖業 亀田喜郎氏／フジッコ 福井正一氏／鈴茂器工 谷口徹氏／

