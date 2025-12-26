・10大ニュースで振り返る 2025年の製油業界 1位はオイルバリュー高騰 バイオ燃料が油脂コスト圧迫

・日本植物油協会 12月度の会員集会

・日清オイリオグループ CDPスコア水セキュリティ 3年連続で「Aリスト」獲得

・J-オイルミルズ IOCオリーブオイル理化学 「type A認証」5年連続で取得

