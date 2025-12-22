日清オイリオグループ 見学者向け動画「Road to 油/You」 映文連アワードで特別表彰

日清オイリオグループは横浜磯子工場の見学者向け動画として企画した「Road to 油／You」が、「映文連アワード2025」にて特別表彰「製品・技術解説賞」を受賞した。

「Road to 油／You」はドローンによる撮影や様々な技法が用いられ、毎日の食事に欠かせない「油」が原料からどのように製造され生活者「You」のもとへ届けられるまでの壮大な「旅」を、工場見学者向けに分かりやすい映像で解説していることなどが評価された。制作は㈱DNPコミュニケーションデザイン、㈱グミ。