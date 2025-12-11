ニップン 家庭用製品を価格改定 小麦粉値下げ、パスタなどは値上げ

「飲むことで幸せを感じられるような日本酒を提供していきたい」と話すのは葵酒造（新潟県長岡市）の青木里沙代表取締役。昨年冬、JR長岡駅からほど近い場所に位置する創業160年超の旧高橋酒造から事業を引き継ぎいだ。