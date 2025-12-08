17.8 C
Tokyo
15.6 C
Osaka
2025 / 12 / 08 月曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

トップニュース近畿小売業界 圏外勢が存在感 勢力図、激変の兆し

近畿小売業界 圏外勢が存在感 勢力図、激変の兆し

トップニュース
オーケーが神戸市に初出店
オーケーが神戸市に初出店

　オーケーが関西での1号店となる高井田店（東大阪市）を出店して1年が経った。今月3日には関西5店目で、神戸市初となる垂水小束山店をオープン。来年度は大阪府内へ7店を開く計画だ。二宮涼太郎社長は「大阪は他にも決まっている物件があり、兵庫も継続して探している」とさらなる出店へ意欲を示す。

　オーケーとともに業界関係者の注目を集めるのがバローである。9月に兵庫県初となる尼崎潮江店をオープンしたのに続き、10月に大阪府8店目の東岸和田店を開店。関西の店舗数は2府3県・29店に拡大した。

　加えてフタバヤ、八百鮮などの地場スーパーをグループに持つ。卸関係者は「バローグループはM＆Aした地元スーパーの強みを吸い上げ、エリアに馴染みやすい戦略で展開している」と評する。このほか、ロピアや大黒天物産も着々と関西で店舗網を広げている。
「首都圏にもオーケーやライフなどが同じ商圏で戦っているエリアはあるが、すでに淘汰が進み市場はできあがっている」（メーカー営業担当）。

　その一方、関西は地場スーパーが各地である程度のシェアを持ち、減少しているとはいえ都市部を中心に一定の人口を擁する。

　卸の幹部は「関西の小売業界はイオン、ライフ、万代、エイチ・ツー・オーが中心だが、ほかのエリアに比べるとこれらの占有率は低い」と指摘する。その間隙を狙い域外の小売業が進出し、出店した地域では価格競争が激しさを増す。

　採算を度外視し対抗する地元勢もあるが、今後競合する店舗の数が増えるといずれ体力は尽きる。「関西ではこれから淘汰が進む。10年、いや5年後に勢力図は様変わりしているだろう」（同）。こうした指摘が現実味を帯びてきた。

（本紙12月5日号に「近畿流通特集」）

関連記事

インタビュー特集

日清オイリオ久野社長 価格改定の早期完遂目指す 家庭用、中長期視点で強化

油脂
日清オイリオグループの久野貴久社長は、喫緊の課題として価格改定の早期完遂と、ホームユース（家庭用油）の販売強化に取り組む方針を示した。

J-オイルミルズ春山社長 次元の異なるコスト環境 油脂、価格引き上げ急ぐ

油脂
J-オイルミルズの春山裕一郎社長執行役員CEOは、油脂のコスト環境が悪化する中で、「価格改定の浸透を急ぐ」方針をあらためて強調した。

新潟・葵酒造、2年目は自社栽培米で仕込む 「Domaine Aoi」始動 「日本酒になじみがない方にも」青木代表

酒類
「飲むことで幸せを感じられるような日本酒を提供していきたい」と話すのは葵酒造（新潟県長岡市）の青木里沙代表取締役。昨年冬、JR長岡駅からほど近い場所に位置する創業160年超の旧高橋酒造から事業を引き継ぎいだ。

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ