フルタ製菓から新キャラクターをデザインした小判型チョコレート「ザクノスケ」登場

フルタ製菓は11月17日、新キャラクターをデザインした小判型チョコレート「ザクノスケ」と「ピーナッツチョコ」の2品を新発売して、ファミリーチョコレートの提案力を強化していく。

10月31日、取材に応じた南開崇宏営業本部次長は「カカオ豆の高騰で『生クリームチョコ』や『柿の種チョコ』のファミリーチョコレート（大袋）の特売回数が減る中で、既存の大袋商品よりも買いやすいラインを新たに設けることで全体の枠を広げて、大袋商品の棚の拡大にも貢献していきたい」と語る。

「ザクノスケ」は、小判型の形状とチョコレートの中にワッフルクランチを入れたザクザク食感が特徴。

「“小判みたいにおいしいチョコがザックザク”をイメージした『ザクノスケ』のキャラクターでお客さまに楽しんでいただき、商談に1つ花を添えていきたい」と期待を寄せる。

キャラクターの定着も図るため、外装の裏面には4コマ漫画をデザイン。個包装は6種類を用意し、各種でそれぞれ異なる仕草のキャラクターが描かれている。

17枚入と5枚入をラインアップし、5枚入では100円均一業態での販売も見込む。

一方、「ピーナッツチョコ」は、「柿の種チョコ」と同じく、おつまみ需要の獲得を狙った商品。「競合商品がある中で、買いやすいさで差別化を図っていく」という。