11.6 C
Tokyo
11 C
Osaka
2025 / 12 / 05 金曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品調味料・カレー類全国味噌鑑評会 6銘柄に農林水産大臣賞 出品総数は287品に
2025台湾食品調達商談会 in Osaka by 台湾貿易センター

全国味噌鑑評会 6銘柄に農林水産大臣賞 出品総数は287品に

調味料・カレー類
全国味噌鑑評会 6銘柄に農林水産大臣賞 出品総数は287品に

　中央味噌研究所が主催し、農林水産省と全国味噌工業協同組合連合会が後援する「第66回全国味噌鑑評会」の表彰式が11月20日に都内で開かれ、農林水産大臣賞6銘柄などの受賞者・受賞銘柄が公表された。20日、21日には都内で公開展示も行われた。

　全国味噌鑑評会は、みその品質向上を目指し、技術の研鑽（けんさん）を図ることを目的に開かれている。今回の出品総数は287品（前回303品）。審査の結果、農林水産大臣賞6銘柄、農林水産省大臣官房長賞15銘柄、全国味噌工業協同組合連合会会長賞20銘柄、中央味噌研究所理事長賞20銘柄、全国味噌鑑評会審査長賞19銘柄が決まった。

　農林水産大臣賞と農林水産省大臣官房長賞の受賞銘柄は次の通り。

〔農林水産大臣賞〕大阪・村田味噌「むらた蔵 白みそ」▽長野・マルコメ「米こうじみそ」▽新潟・渋谷商店「越のかぎろひ」▽北海道・岩田醸造「紅一点 石狩 こし」▽新潟・越後一「匠の味 赤みそ」▽愛知・盛田「名古屋八丁みそ」

〔農林水産省大臣官房長賞〕東京・日出味噌醸造元「金紋 江戸甘味噌」▽宮城・今野醸造「学びの品 甘味噌タイプ」▽富山・日本海味噌醤油「雪ちゃん甘口こうじみそ」▽長野・山高味噌「山高 伝匠 かがやき」▽長野・竹屋「竹伝 麹みそ」▽長野・ひかり味噌「特撰信州こうじみそ」▽新潟・山﨑醸造「越後獅子」▽新潟・杉田味噌醸造場「雪の花みそ 淡麗」▽新潟・あおき味噌「特別吟醸づくり 深雪みそ」▽長野・丸世醸造場「マルセ御天領 こし」▽新潟・丸久味噌「一途」▽新潟・奈良橋醸造「久二越後の恵み」▽愛知・ナカモ「名古屋味噌」▽大分・大分みそ協業組合「フンドーキン 九州の麦みそ」▽長崎・長工醤油味噌協同組合「チョーコー長崎みそ」

関連記事

インタビュー特集

日清オイリオ久野社長 価格改定の早期完遂目指す 家庭用、中長期視点で強化

油脂
日清オイリオグループの久野貴久社長は、喫緊の課題として価格改定の早期完遂と、ホームユース（家庭用油）の販売強化に取り組む方針を示した。

J-オイルミルズ春山社長 次元の異なるコスト環境 油脂、価格引き上げ急ぐ

油脂
J-オイルミルズの春山裕一郎社長執行役員CEOは、油脂のコスト環境が悪化する中で、「価格改定の浸透を急ぐ」方針をあらためて強調した。

新潟・葵酒造、2年目は自社栽培米で仕込む 「Domaine Aoi」始動 「日本酒になじみがない方にも」青木代表

酒類
「飲むことで幸せを感じられるような日本酒を提供していきたい」と話すのは葵酒造（新潟県長岡市）の青木里沙代表取締役。昨年冬、JR長岡駅からほど近い場所に位置する創業160年超の旧高橋酒造から事業を引き継ぎいだ。

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点