「綾鷹」22品を値上げ　原料茶葉の急騰受け　26年3月1日出荷分から　コカ・コーラボトラーズジャパン

コカ・コーラボトラーズジャパンは12月1日、「綾鷹」ブランド22品を2026年3月1日出荷分から価格改定すると発表した。

原材料、資材、エネルギー価格の高騰や為替相場の変動による影響が長期化していることに加えて、7月以降の原料茶葉の急騰を受けた動き。

税抜メーカー希望小売価格は、小・中容量で20円、大容量（2L）で30円のアップとなる。一例を挙げると「綾鷹」と「綾鷹 濃い緑茶」の650mlサイズは200円から220円に引き上げられる。