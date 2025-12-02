16.3 C
Tokyo
18.5 C
Osaka
2025 / 12 / 02 火曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

流通・飲食小売ツルハ・ウェルシア経営統合 日本最大ドラッグストア誕生 来春 新PBを投入・食品強化へ
2025台湾食品調達商談会 in Osaka by 台湾貿易センター

ツルハ・ウェルシア経営統合 日本最大ドラッグストア誕生 来春 新PBを投入・食品強化へ

小売
左から吉田昭夫社長、鶴羽順社長、桐澤英明社長
左から吉田昭夫社長、鶴羽順社長、桐澤英明社長

　ツルハホールディングス（HD）とウエルシアホールディングス（HD）は12月1日に経営統合し、売上高2兆3000億円・店舗数5600店を超える日本最大のドラッグストアチェーンが誕生した。今後、イオングループ含めたスケールメリットを活かし、PB共同開発や食品分野を強化するほか、NB商品の帳合統合や顧客データベースの一元化、基幹システムの統合に取り組む。

　同日都内で開催された記者会見にはイオン・吉田昭夫社長、ツルハHD・鶴羽順社長、ウエルシアHD・桐澤英明社長が出席。2029年2月期までを「フェーズ1」、2032年2月期までを「フェーズ2」とする成長戦略を示した。最終年度に売上高を3兆円まで引き上げる。統合後の中期経営計画は2026年4月に発表する。

　フェーズ1では、NB商品の取引条件・帳合の統合やPB商品の刷新・共同開発を行う。「ドラッグ＆フード」を中心とした店舗フォーマットへの切り替えなどで、食品分野も強化する考えだ。

　約1億人規模とされる購買データを統合し、両社共通の顧客データベースを構築するほか、基幹システムの統合により受発注・売上・在庫データなどの一元化を図る。フェーズ1の3年間で総額500億円のグループシナジー（イオングループ含む）を創出する。

　鶴羽社長は「新生ツルハHDは国内外のお客さまの人生そのものに寄り添う『ライフストア』を目指す。フェーズ1ではグループシナジーを最大化して介護領域・海外事業含めた基盤を構築。フェーズ2で本格的に稼働させる」と述べた。

　統合の象徴として、新たなPB「からだとくらしに、＋1」を誕生させる。両社がこれまで展開してきたPB商品を廃止・一本化して来春から販売を開始する。また、食品PBについてはイオングループの「トップバリュ」も展開する方針だ。

　統合後のグループ商品を管掌する桐澤社長は「これまで同様、ドラッグストアならではの『健康』『より便利』といった付加価値のある商品開発を踏襲しながらも、新PBは今まで以上のプラス1の付加価値をお客さまにご提供したい」とした。

　イオンの吉田社長は「新生ツルハHDの成長は、イオングループの事業ポートフォリオの大きな変化となる。新たなドラッグストア像『ライフストア』を目指す上で、今あるイオングループのサプライチェーン、商品、人材など活用できるものはどんどん活用して欲しい。スピード感が重要になる」と強調した。

関連記事

インタビュー特集

日清オイリオ久野社長 価格改定の早期完遂目指す 家庭用、中長期視点で強化

油脂
日清オイリオグループの久野貴久社長は、喫緊の課題として価格改定の早期完遂と、ホームユース（家庭用油）の販売強化に取り組む方針を示した。

J-オイルミルズ春山社長 次元の異なるコスト環境 油脂、価格引き上げ急ぐ

油脂
J-オイルミルズの春山裕一郎社長執行役員CEOは、油脂のコスト環境が悪化する中で、「価格改定の浸透を急ぐ」方針をあらためて強調した。

新潟・葵酒造、2年目は自社栽培米で仕込む 「Domaine Aoi」始動 「日本酒になじみがない方にも」青木代表

酒類
「飲むことで幸せを感じられるような日本酒を提供していきたい」と話すのは葵酒造（新潟県長岡市）の青木里沙代表取締役。昨年冬、JR長岡駅からほど近い場所に位置する創業160年超の旧高橋酒造から事業を引き継ぎいだ。

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点