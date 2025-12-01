12.8 C
Tokyo
14.1 C
Osaka
2025 / 12 / 01 月曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

トップニュース日清食品 サプライチェ―ン改革に挑む ゴールはウェルビーイングの実現 異業種と垂直・水平連携
2025台湾食品調達商談会 in Osaka by 台湾貿易センター

日清食品 サプライチェ―ン改革に挑む ゴールはウェルビーイングの実現 異業種と垂直・水平連携

トップニュース
深井雅裕常務取締役事業統括本部長兼Well-being推進部長
深井雅裕常務取締役事業統括本部長兼Well-being推進部長

　「物流クライシスと2024年問題は、当社にとってビジネスを変革させるチャンス」と話すのは日清食品の深井雅裕常務取締役事業統括本部長兼Well-being推進部長。安藤徳隆社長の直下でサプライチェーン改革を推進する。「われわれが目指すゴールは構造改革によって地球・社会・人類のウェルビーイングを実現すること。自社内でサプライチェーン（調達・生産・販売など）の最適化を図ると同時に、あらゆる取引先との連携も深め、持続可能な社会インフラを構築したい」と語る。

取引関係からパートナーに

　現状について「卸店さま・小売店さま・資材サプライヤーさまといろいろな話を進めているが、まだ情報やデータが分断されていて非効率なサプライチェーンにとどまっているケースが多い」とする一方、「これからはデジタル技術で様々なことが解決され、データ連携が進む。現行の取引関係や競合関係から目線を合わせたパートナーに変わっていく時代が来る」と展望した。

　すでに成果が上がっている事例としては、JA全農との垂直連携がある。ポイントは調達物流と製品物流を統合したことだ。

　深井常務は「JAさまがカップライスの原料米を当社工場などに運んでくださり、そのトラックを空のまま返すのではなく、復路は当社製品を積んでいただく。それにより実車率を大幅に向上できる」と説明する。

　両者は長期的な視点で取り組んでおり、日清食品は中期事業計画における原料米の使用計画をJAに提示しているという。

　「当社は将来にわたって安定的にお米を調達したいし、JAさまや農家は買い手が見えることで安心してお米を生産できる。こうした連携をさらに広げていきたい」と話す。

トラック台数2割削減

　水平連携としてかねてよりビール・飲料メーカーとの共同輸送も着実に進展している。それぞれの最需要期が、即席麺は冬場、ビール・飲料は夏場と季節指数が異なることと、前者が軽量貨物、後者が重量貨物という組み合わせが肝になる。

　深井常務が挙げた例によると、トラック1台につき最大で即席麺だけなら容積積載率96％・重量積載率39％、樽生ビールだけなら容積積載率48％・重量積載率96％と効率性を高めるには限界があった。

　しかし製品特性の異なる両者が歩み寄ると、容積積載率・重量積載率の両方を限りなく100％に近づけられるという。

共同輸送で積載率アップ
共同輸送で積載率アップ

　「軽量貨物と重量貨物の組み合わせによって、トラック台数の2割削減につながった。他にも飲料メーカーさまとの共同輸送ではCO2排出量を大幅に削減できている。異業種とのアライアンスは物流の生産性を上げる一つの方向性」（深井常務）と手応えを語る。

　ただし「一対一のマッチングには拡張性がない。2社で取り組んでも週や月に数便ずつにとどまることが多い」と課題を指摘。

　その解決策として、「共同輸送の効率性をさらに高めるには着荷主さま（卸店・小売店）に起点になっていただくことが有効だと考えている。複数の納品業者（メーカーなど）の荷物を取りまとめて保管・輸送していただくイメージ」との考えを示す。

関連記事

インタビュー特集

日清オイリオ久野社長 価格改定の早期完遂目指す 家庭用、中長期視点で強化

油脂
日清オイリオグループの久野貴久社長は、喫緊の課題として価格改定の早期完遂と、ホームユース（家庭用油）の販売強化に取り組む方針を示した。

J-オイルミルズ春山社長 次元の異なるコスト環境 油脂、価格引き上げ急ぐ

油脂
J-オイルミルズの春山裕一郎社長執行役員CEOは、油脂のコスト環境が悪化する中で、「価格改定の浸透を急ぐ」方針をあらためて強調した。

新潟・葵酒造、2年目は自社栽培米で仕込む 「Domaine Aoi」始動 「日本酒になじみがない方にも」青木代表

酒類
「飲むことで幸せを感じられるような日本酒を提供していきたい」と話すのは葵酒造（新潟県長岡市）の青木里沙代表取締役。昨年冬、JR長岡駅からほど近い場所に位置する創業160年超の旧高橋酒造から事業を引き継ぎいだ。

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点