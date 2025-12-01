12.8 C
Tokyo
14.1 C
Osaka
2025 / 12 / 01 月曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品冷凍食品日東ベスト 新しい発想で商品開発 規格・価格でニーズ応える
2025台湾食品調達商談会 in Osaka by 台湾貿易センター

日東ベスト 新しい発想で商品開発 規格・価格でニーズ応える

冷凍食品
（左から）嵯峨秀夫社長、塚田莊一郎会長、渡邉昭秀取締役
（左から）嵯峨秀夫社長、塚田莊一郎会長、渡邉昭秀取締役

　業務用冷凍食品が主力の日東ベストは、新しい発想での商品開発を推進するとともに、ユーザーのニーズに寄り添った規格や価格の提案を強化する。このほど開催した記者懇談会の席上、嵯峨秀夫社長は「原材料費や人件費、物流費などのコスト上昇で価格改定を検討せざるを得ない状況だが、単純な値上げだけでなく容量や入り数の変更、品質改良なども積極的に検討していく」との考えを示した。

食物アレルギー対応商品に手応え

　現状について「当社は良くも悪くも伝統ある企業。それゆえに新商品開発では過去に売れた商品、既存設備で作りやすい商品を優先し、新しい発想が足りないと感じている」と指摘する。

　その中では、食物アレルギー対応の「フレンズミール（FM）」ブランドで発売した新商品「チーズ風ソースインハンバーグ」を評価。卵・乳・小麦を不使用でチーズ風ソースの入ったハンバーグで、チーズらしい風味と時間経過しても口どけの良いソースが特長。順調な出足をみせ、生産工場・九州ベストフーズの稼働率も上がっている。

　「過去を振り返ると、現在の主力であるハンバーグ、牛丼の素、あるいは豚カツなども始めたころは利益商材ではなかったが、改善を重ね続けて会社を支える商品群に育った。以前の成功例にとらわれ過ぎず、新たな発想で開発に取り組みたい」とした。

　自身が2001年から20年以上にわたりグループ内の日配食品に携わった経験から、「ユーザー目線で意識改革や具体的な進め方を変えていきたい」との考えも持つ。

　サプライチェーンのあらゆる過程でコスト高が進む環境下、「価格改定の検討と並行して既存品の見直しを進める」と言及。

　「ニーズに合った量目や入り数の変更に加え、お客様からは多少品質を落としてでも価格を下げて欲しいとの要望も少なくない。過剰包装を減らしてプラスチック使用量の削減も実現できれば。まずは既存工場で対応可能なことから取り組む」と語った。

提案型営業で大口ユーザー開拓

　上期（4-9月）業績は売上高282億6000万円（前年同期比3.5％増）、営業利益6100万円、経常利益9000万円、純利益7100万円。塚田莊一郎会長は「増収増益だが計画未達で満足できる結果ではない」とした。

　売上の概要は渡邉昭秀取締役常務執行役員が説明。主力の冷凍食品部門は214億4700万円、1.3％増だった。業態別にみると、ウエートの大きい総菜分野は前年並み。直近は得意の提案型営業が奏功し、下期にかけて大口ユーザーの開拓に手応えを得ている。給食分野は1％増。学校向けは微減だが、病院・施設向けが6％増、産業給食が4％増と伸長。外食分野については二ケタ増を目指した中で商品育成が追いつかず4％増。

　新商品ではアレルギー対応の「チーズ風ソースインハンバーグ」をはじめ、「スムースグルメ（SG）」ブランドで今春から展開する「おかゆセット」も好評。「人手不足の病院・施設を中心に拡大傾向。他社に先行することで市場を創っていきたい」（渡邉取締役常務執行役員）との意気込みだ。

関連記事

インタビュー特集

日清オイリオ久野社長 価格改定の早期完遂目指す 家庭用、中長期視点で強化

油脂
日清オイリオグループの久野貴久社長は、喫緊の課題として価格改定の早期完遂と、ホームユース（家庭用油）の販売強化に取り組む方針を示した。

J-オイルミルズ春山社長 次元の異なるコスト環境 油脂、価格引き上げ急ぐ

油脂
J-オイルミルズの春山裕一郎社長執行役員CEOは、油脂のコスト環境が悪化する中で、「価格改定の浸透を急ぐ」方針をあらためて強調した。

新潟・葵酒造、2年目は自社栽培米で仕込む 「Domaine Aoi」始動 「日本酒になじみがない方にも」青木代表

酒類
「飲むことで幸せを感じられるような日本酒を提供していきたい」と話すのは葵酒造（新潟県長岡市）の青木里沙代表取締役。昨年冬、JR長岡駅からほど近い場所に位置する創業160年超の旧高橋酒造から事業を引き継ぎいだ。

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点