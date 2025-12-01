児童ら高野豆腐と海苔に触れる 日本アクセス 大阪で乾物の食育授業

日本アクセスは11月12日、大阪府高槻市の市立南平台小学校で乾物をテーマにした食育授業を実施。この日は5年生の2クラス、72人の児童が参加。みすずコーポレーションと大森屋がそれぞれ高野豆腐、海苔について授業を行った。

みすずコーポレーションは世界の食料問題を引き合いに大豆の重要性を説明。そのうえで、大豆を原料にした高野豆腐の栄養面や調理の手軽さを紹介した。

児童は温めただし汁に高野豆腐を入れ、だんだんと大きく柔らかくなる様子を観察。試食し「お肉のような香りがする」「あと10個は食べられそう」などと感想を述べた。

講師を務めた大阪支店の熊谷崇彦課長は「口にした子どもたちから、おいしいという声を聞くことができうれしい。食卓に高野豆腐が並ぶ機会を増やしていきたい」と話していた。

大森屋は“おにぎりのプロ”と紹介された河野孝巳課長が調理実演。それを見た子どもたちは用意された有明海産の焼海苔とご飯、梅干しと昆布佃煮でおにぎりを作った。「こんなにおいしい海苔は初めて」と喜んでいた。

今年は全国8校で実施し、メーカー12社が参加する予定だ。このうち7社が初めてで、参加を希望するメーカーが増えているという。