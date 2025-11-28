日本アクセス 「チン！するレストラン」 札幌で初開催、15日まで

日本アクセスは冷凍食品・アイスクリームの食べ放題イベント「チン！するレストランin SAPPORO」を12月15日まで、サッポロファクトリーホール（札幌市中央区）で開催している。

「チン！するレストラン」は、これまで東京・大阪・名古屋で開催し、大人気のイベント。先日発売された日経トレンディの2026年トレンド予測にも取り上げられ、全国各地の小売店と協力した「チンするレストランinスーパーマーケット」も注目を集めている。

今回、日本アクセス北海道の創立25周年を記念し、札幌で初開催する。11月28日から12月15日の期間中、約200種類の冷凍食品（150種）・アイスクリーム（50種）をセルフレストラン形式で自由に楽しめる（完全予約制、90分/2千円）。

特別企画として、道内のメーカー商品やご当地メニューを集めた「北海道産コーナー」を新設。「中華札幌とろーりチーズコーンまん」「夕張メロンアイス」など北海道ならではの人気商品を多数取り揃えた。

そのほか。冷凍野菜と冷凍果実を自由に選べる「チン！するサラダバー」、日替わりで冷凍食品・アイスメーカーがお勧め商品を紹介する「ライブキッチンスペース」、酪農学園大学とのコラボ企画など、楽しみなイベントが盛りだくさん。

27日のオープニングセレモニーには、特別ゲストとして吉本興業所属のお笑い芸人「ぼる塾」が登場。冷凍食品ジャーナリストの山本純子氏とのトークセッションで会場を盛り上げた。主催者の日本アクセスの服部真也社長は「需要拡大が続く冷凍食品・アイスクリームの価値を多くの人に体感頂き、さらなる消費拡大に務めていきたい」と意気込みを語った。

「チン！するレストランin SAPPORO」の来場予約は公式サイトで、12月3日から6日～11日分を、12月10日から12日～15日分の受付開始する。