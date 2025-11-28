15.7 C
商談展示会「フードスタイル中部」 今年も“発酵食”中心に紹介 出展340社・来場8200名

各種イベント・展示会・講演会
仕込桶を展示した愛知「発酵食文化」振興協議会

　外食・中食・小売業界へ販路開拓するための商談展示会「FOOD STYLE Chubu 2025」が、10月29～30日に「Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）」で開催され、2日間で計約8200人が来場した。

　中部での開催は昨年に続いて2回目。“中部の食を全国へもっと！全国の食を東海へもっと！”をスローガンに、エリア内外のメーカー約340社・団体が出展。多種多彩なセミナーも好評だった。

　愛知県では24年5月、発酵食にかかわる有識者や業界団体、自治体、商工・観光団体等を構成員とする「愛知『発酵食文化』振興協議会」を設立。地域をあげた愛知の「発酵食文化」の振興および国内外への魅力発信に取り組んでおり、今年も同協議会をはじめ「発酵食」に携わる地場企業が数多く出展。大学や研究機関による発酵・醸造分野の研究や様々な取り組みも紹介された。

　「愛知『発酵食文化』振興協議会」ブースでは、「うまみ県あいち」と題して、多彩な発酵食文化を持つ愛知県の魅力をPR。「いいともあいちストリート」では、愛知県産の農林水産物を広く紹介した。また、半田市や西尾市、津島市、武豊町、恵那市、桑名市など中部エリア各地の商工会もコーナーを広く取り地場産品をアピールした。

セミナーはいずれも盛況だった　

　セミナーも2日間にわたって、多彩なプログラムを用意。初日には大村秀章愛知県知事が「愛知『発酵食文化』振興協議会」の紹介や発酵食文化について講演。

　「伝統と革新～未来につなぐ愛知の発酵食～」と題したパネルディスカッションでは、日本料理一灯店主・長田勇久氏を進行役に、まるや八丁味噌・浅井信太郎社長や日東醸造・蜷川洋一社長、名城大学農学部の加藤雅士教授らが、自社の取り組みや愛知の発酵食の今と未来について語った。

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

