マルハニチロ 3月に家庭用冷凍食品を値上げ、対象はNBの約5割

マルハニチロは、26年3月2日納品分から家庭用冷凍食品の出荷価格を改定する。引き上げ幅は約3～22％。対象はナショナルブランド（NB）のうち約5割で、「鶏ごぼうごはん」などの調理品や農産品が含まれる。

原材料価格をはじめ、包装資材費・物流費など各種コストの上昇が続き、自助努力だけでは吸収しきれなくなった。