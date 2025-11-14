さとう 兵庫県川西市に来秋初出店 道の駅「うねの里の駅」に

スーパーのさとう（京都府福知山市）は来年秋、兵庫県川西市の川西インターチェンジ近くに新店を開く。道の駅に相当する「うねの里の駅（仮称）」内への出店で、同市内は初となる。

今回出店するのは、売場面積1500㎡のスーパー「フレッシュバザール川西インター店（仮称）＝写真」で、敷地内にはホームセンターのコメリが運営する「ハード＆グリーン」もオープンを予定している。