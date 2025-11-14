・業務用IH炊飯ジャー 象印マホービンと共同開発 鈴茂器工

・調理後の惣菜などを急速均一冷却 菌が繁殖しやすい時間帯を短縮 ソディック

・人手不足対応で活用拡大 選抜された外国人材採用可能 スキルディッシュ

・高機能2機種でラベルの内製化支援 新顔料インクなどで高精細にラベル表現 キヤノンマーケティングジャパン

・LIMEX使用のラベル製品 プラスチック・紙の代替に タカヨシ

