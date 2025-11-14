総合流通特集Part1〈コンビニ〉

・業務用IH炊飯ジャー　象印マホービンと共同開発　鈴茂器工
・調理後の惣菜などを急速均一冷却　菌が繁殖しやすい時間帯を短縮　ソディック
・人手不足対応で活用拡大　選抜された外国人材採用可能　スキルディッシュ
・高機能2機種でラベルの内製化支援　新顔料インクなどで高精細にラベル表現　キヤノンマーケティングジャパン
・LIMEX使用のラベル製品　プラスチック・紙の代替に　タカヨシ

