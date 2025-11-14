総合流通特集Part1〈コンビニ〉

地域とともに進化 デジタル×体験価値で新たな成長へ コンビニの顔「おにぎり」強化

・セブン‐イレブン・ジャパン　ブランド再構築へ全社一丸　物流・出店・デジタルで改革加速
・ファミリーマート　加盟店利益軸で安定成長　メディア型施策で顧客体験向上へ
・ローソン　次世代型店舗で街づくりを加速　「ハッピー・ローソンタウン」実現へ

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。

食品新聞本紙・電子版の詳細はこちらより

関連記事タグに関連する記事を表示しています