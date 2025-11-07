ローソン、高輪実験店にAIロボ導入 棚管理や自動品出しを検証

KDDIとローソンは、AIとロボットを活用した新たな店舗DXの実証を「ローソンS KDDI高輪本社店」で11月8日から開始。売場の欠品検知ロボットと商品を品出しするロボットの2種類を導入し、人手不足が課題となる店舗業務の効率化を検証する。

欠品検知ロボットは店内を自律走行し、棚の映像を4Kカメラで取得。画像解析AIによりプライスカードやパッケージ情報を読み取り、商品名や棚割り、欠品状況を自動で把握する。売場から離れた場所でも状況確認が可能になるほか、防犯カメラの情報と連携し、人流動線と照らした棚割り最適化にもつなげる。店内映像は匿名化処理を施し、プライバシーにも配慮する。

品出しロボットは、カメラ画像と言語指示に基づくVLA（Vision-Language-Action）モデルを用いて事前に店舗業務を学習。菓子やインスタント食品など商品数の多い売場でも自動補充が可能。基本的な摘み動作に対応する2指グリッパーと、繊細作業が可能な5指ハンドの2種類を運用し、作業特性の検証を進める。取り出した商品を記録しバックルーム内の在庫数も把握できる。

ローソンはDX化などを通じて「2030年度までに店舗オペレーション30％削減」を掲げており、今後は他店舗への展開も視野に実証を進める。