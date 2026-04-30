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ライフ大井町トラックス店 即食ニーズに惣菜・寿司・おつまみ充実 世界の料理を集めた新コーナーも

小売
「WORLD FOOD」コーナー
「WORLD FOOD」コーナー

　ライフコーポレーションは3月28日、東京・大井町駅直結の複合施設に「ライフ大井町トラックス店」をオープンした。ショップ・ホテル・オフィス・映画館・広場などと一体になった施設に入居し、近隣住民だけでなく広域からの来店も見込む。新企画の「WORLD FOOD」コーナー、弁当のコスパコーナー、即食ニーズに応える惣菜・寿司・おつまみなどが充実。多様な客層を想定した品ぞろえとなっている。

　320店舗目（首都圏149店舗、近畿圏171店舗）。取り扱いアイテム数は食品が約1万110品目、非食品が約1000品目、合計が約1万1110品目。

　新企画「WORLD FOOD」コーナーはタイのカオマンガイ、ハワイのロコモコ、台湾のルーローハンなど世界各国の料理が集結。ヤンニョムチキン、ケイジャン風チキン、ワッフルチキンなど「世界の唐揚げ大集合」も展開中。同社は「物価高や円安で海外に行きづらくなっているが、ライフの食で旅行気分を」とアピールする。

弁当のコスパコーナーは、手ごろな「おにぎり＆焼きそばセット」（税別390円）、ボリューム感ある「デミグラスハンバーグ弁当」（同590円）、満腹間違いなしの「メガプレート（ヒレカツカレーソース）」（同698円）など豊富な品ぞろえ。

弁当のコスパコーナー
弁当のコスパコーナー

　総菜売場では「おにぎり以上弁当未満」シリーズを新発売。大きな海苔巻きに玉子と明太子、スパム、ツナマヨなどを挟み、ワンハンドで食べられる。ランチにおすすめ。同358円。

日常使いからホテル宿泊客まで幅広いニーズを想定し、店内加工の新鮮サラダ、おつまみに最適なローストビーフ、鮮魚売場直営の「うを鮨」コーナー、同店限定の「あまに豚粗挽肉のボロネーゼ」なども展開。

おつまみに最適なローストビーフ
おつまみに最適なローストビーフ

　隣接スペースにナチュラルスーパーマーケット「BIO-RAL（ビオラル）」の売場を設置した。コンセプトに沿った約2400品を販売する。

【ライフ大井町トラックス店】東京都品川区広町2―1―3▽売場面積1311㎡（うちライフ1186㎡、ビオラル125㎡）▽従業員数86人（うち社員20人）▽営業時間9時30分～24時（ビオラルは20時まで）

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