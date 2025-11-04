J-オイルミルズ 1月納品分から油脂値上げ

J-オイルミルズは、1月15日納品分から油脂製品の価格改定を実施する。改定額は家庭用9～14％、業務用および加工用7～11％の引き上げ。4月、9月に続き今期3度目の値上げとなる。

バイオ燃料の需要拡大や為替の円安傾向、物流費・包装資材・エネルギー費の高止まりにより食用油のコスト環境は大変厳しい状況となっている。