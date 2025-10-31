名城食品 環境イベントで取り組み紹介 食品ロスやプラ使用を削減

愛知県が主催する環境イベント「レッツエコアクション in AICHI」が岡崎市の乙川河川緑地で開催された。チルド麺などを展開する名城食品（杉本隆行社長）がブースを出展、賞味期間の延長による食品ロス削減やプラスチック削減など環境への配慮、子ども食堂への提供などの社会貢献活動についての取り組みを紹介した。

食品スーパーなどで定番人気の「3食焼そば」「味付けスパゲッティ」「味噌煮込みうどん」などを揃える同社。外袋に折り込みを付けたガゼット包装の採用を進めており、包装を安定させるためのプラスチックトレーの削減に取り組んでいる。また、パッケージでは環境に配慮したバイオマスインキや水性インキを使用している。

また、食品ロス削減に向けて、「ゆで焼そば」は15日から30日に、「ゆでうどん」は15日から20日に、「生ラーメン」は20日から30日に賞味期限を延長。社会貢献活動として子ども食堂への提供も行っており、23年は年間で6万4944食分を贈った。

今回のイベントでは、パネルを使って取り組みを紹介したほか、大阪発祥の人気店・ラーメンまこと屋の看板メニューを再現した「ラーメンまこと屋監修 牛白湯ラーメン」、とんこつラーメンの博多一風堂とのコラボ商品「一風堂 白丸元味」「一風堂 赤丸新味」など今期の新商品や定番の商品を並べた。また、会場である岡崎市の老舗みそメーカー・カクキュー八丁味噌の八丁味噌を使用した「味噌煮込みうどん」の配布も行った。

杉本隆行社長は「企業のビジョンとして、お客様に安心と安全を、社員が仕事を通じた成長と喜びを実現できるように取り組んできた。イベントでは社会貢献をお客様に知ってもらいながら、社員にも“いいことをやっている”と感じてもらうために、これからも取り組んでいきたい」と話した。

会場では、MEGAドン・キホーテ岡崎が店内POPのリサイクル工作、木材を使ったキーホルダー作りなど遊びや体験を通して環境配慮について学ぶ企画が用意された。またステージでは料理人の森野熊八さん、タレントのギャル曽根さんなどによるトークショーで会場を盛り上げた。