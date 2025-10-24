〈これで売れました！〉サトウ食品 「切り餅いっぽん」 ありそうでなかった形

発売から12年を迎えたスティック形状の包装餅。食べやすさと時短調理で餅の利用シーンを拡張し、朝食やおやつにも進出。日常食として食卓に浸透し、通年での市場活性化に貢献している。

