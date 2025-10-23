忙しい朝に「めざまし茶づけ」 永谷園監修のレシピ本

永谷園が取り組む「めざまし茶づけ」企画をモチーフとしたお茶づけのレシピ本で、忙しい人の朝ごはんが少しでも「手軽に」「楽しく」「美味しく」なるように構成されている。レシピ本オリジナルのレシピは50種類以上。お弁当アレンジ、コラムまで充実した内容となっている。A5判96ページ、税抜き1500円。

「Part1」は「忙しい朝にササッと新習慣『めざまし茶づけ』をはじめよう」。どうして朝にお茶づけなのかを紹介し、永谷園流のおいしいお茶づけの食べ方を提案する。

「Part2」は「気分や体調にあわせて 簡単アレンジレシピ」。季節ごとにレシピを紹介する。春は「さけとほうれん草のクリーム茶づけ」「トマトスクランブルエッグ茶づけ」、夏は「豚しゃぶ梅茶づけ」「クリーミーカレー茶づけ」、秋は「3色そぼろ茶づけ」「焼きおにぎりのさば茶づけ」、冬は「豆乳たらこクリーム茶づけ」「餅しらすおろし茶づけ」などを盛り込んだ。

「Part3」は「からだと心を整える 栄養ちょい足しレシピ」。ちょい足しに役立つ豆知識として栄養素の種類と働きを紹介する。トッピング具材レシピとして「牛しぐれ煮」「しょうが味噌そぼろ／塩きのこ」、変わり種アレンジレシピとして「釜玉バターうどん」「鶏のからあげ」などを提案する。