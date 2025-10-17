〈これで売れました！〉森永製菓「ザ・クレープ〈チョコ＆バニラ〉」 週末のご褒美需要で伸長

冷凍下でもちもち感を保つ特許技術のクレープ生地が特長のアイス。9月のリニューアルでは厚みを1割増してデザート感を高めた。週末のご褒美需要も高く、直近5年で売上は約2倍に拡大。

