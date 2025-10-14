おいしい博覧会 下半期の食トレンド予測 秋冬戦へ注力商品を展示

PRタイムスは30日、都内ホテルで今年下半期の食トレンドを予測した展示会「おいしい博覧会2025秋冬」を開催し、食品各社が秋冬商戦に向けた期待商品を出展した。展示会は①2025ヒットした商品＆26年注力新商品②秋冬におすすめしたい○○グルメ③ロングセラーブランド④さかな展の4テーマで行われ、全国の食品・飲料メーカーが集結。新商品のほかロングセラー商品、各社の新たな挑戦、食の最新情報などを発表した（一部既報）。

エスビー食品は冷凍フライドポテトに使えるポテト用シーズニングの新製品を展示。今後、クリスマスなどパーティシーズンにぴったりな期待商品として紹介した。カゴメは10月から発売した「アーモンド・ブリーズ 濃厚アーモンドミルク」を出展。濃厚さと低糖質を両立した植物性ミルクとしてアピール。キーコーヒーは9月から発売した最短10秒、手軽に楽しめる簡易抽出型レギュラーコーヒー「KEY DOORS＋JET BREW」を紹介。慌ただしい日々を過ごす生活者に寄り添う商品として、実際に試飲。農心ジャパンは上半期にヒットし、SNSでも話題となった「辛ラーメン トゥーンバ」を紹介。「トゥーンバ」に続く大型新製品第2弾（10月27日発売）として「ノグリ」シリーズのカップタイプを試食させた。

森永乳業は10月7日から発売した日本で唯一の「のどの乾燥感軽減」と「免疫機能の維持」のWケアができる機能性表示食品のヨーグルト「森永ラクトフェリン200ドリンクタイプ」を紹介。トーラクはクリスマスケーキのデコレーションなどにぴったりな「らくらくホイップ」から乳製品不使用の「豆乳クリーム仕立て」を展示。中華まんの中村屋は期間限定の「焦がし醤油とにんにくのチーズ肉まん」（11月1日発売）、ポッカサッポロフード＆ビバレッジは2002年発売以来好評の「じっくりコトコトこんがりパン」ブランドから、今年8月発売の新フレーバー「じっくりコトコトこんがりパン 超盛 燻製香じゃがいもポタージュ」など展示。ロイズコンフェクトは30周年を迎えたロングセラーの生チョコレートにおいて30周年を記念して、7月から発売した「キャラメルミルク」を紹介。キユーピーは家庭での魚料理のハードルを下げる新商品として「アクアパッツァの素」を展示した。