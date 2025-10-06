オタフクソース「新商品オタめし会in大阪」 会員が関西限定商品を体験

オタフクソースは9月25日、大阪市の同社お好み焼研修センターにて、「新商品オタめし会in大阪」を開催した。コミュニティサイト「オタフククラブ」会員に、この秋発売の新商品を調理や試食で体験してもらうもの。大阪では初開催となり、事前応募から選ばれた12人が参加した。

講座では冒頭、家庭用「お好み焼粉（関西限定）100g」と「業務用デーツシロップ500g」の発売経緯や商品特徴を説明。デーツシロップの使い方としてスイーツにかける以外に、みりん代わりに煮物などに活用する方法なども紹介した。

実際にキッチンにて「お好み焼粉100g」を使い、おいしく焼くコツを伝授しながらデモンストレーションを行い、その後参加者たちがそれぞれお好み焼づくりに挑戦した。

試食タイムでは各自が作ったお好み焼に、8種類のお好みソースから好みのものを選び合わせた。このほか業務用「惣菜用フライソース」2種をかけたトンカツの食べ比べ、デザートにデーツシロップがけ抹茶アイスなどが提供された。

「オタフククラブ」は、23年2月よりスタート。昨年にはスマホアプリを開設して、登録数は現在約7000人に上る。会員は食べた粉ものや同社商品を使ったレシピを自由に投稿し、同社からはオンラインやリアルイベントを定期的に開催して交流を図っている。