フジッコ タイの冷凍惣菜企業を子会社に

フジッコはタイの冷凍惣菜メーカー、FB Food Serviceを子会社化する。同社はコンビニやレストランに販路を持ち、24年12月期の売上高は12億600万バーツ（約56億円）、経常利益は1000万バーツ（約4600万円）。

フジッコは「当社の商品開発力を生かした健康的な商品ラインアップを拡充し、タイ市場における事業強化を図る」としており、アジアでの事業拡大の基盤とする考え。

併せてSBCSグループとの共同出資で、12月に持ち株会社のFUJICCO FOODS ASIAを設立する。