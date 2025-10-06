酔鯨酒造 旭食品・竹内孝久氏が会長兼社長に

酔鯨酒造は10月1日、竹内孝久氏が代表取締役会長兼社長に就任したと発表した。上田正人前社長は取締役製造本部長に就き「品質向上に一層努力する」としている。竹内氏は親会社・旭食品の社長。

