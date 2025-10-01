九州即席麺特集

購買は回復基調　各商品の価値訴求に注力

・日清食品　主力各カテゴリーが好調　ブランディング深耕進む
・ハウス食品　根強く愛される人気商品　全バラエティーで前年超え
・東洋水産　ブランド商品の育成進む　認知拡大と市場定着図る
・サンヨー食品　即席麺の価値訴求を図る　購買促進につながる施策
・明星食品「一平ちゃん夜店の焼そば」好調　積極的な需要喚起策

