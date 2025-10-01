購買は回復基調 各商品の価値訴求に注力

・日清食品 主力各カテゴリーが好調 ブランディング深耕進む

・ハウス食品 根強く愛される人気商品 全バラエティーで前年超え

・東洋水産 ブランド商品の育成進む 認知拡大と市場定着図る

・サンヨー食品 即席麺の価値訴求を図る 購買促進につながる施策

・明星食品「一平ちゃん夜店の焼そば」好調 積極的な需要喚起策

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。