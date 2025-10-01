時代の要請に対応急ぐ 迫る受注期限、商戦佳境

・米価高騰で大幅値上げ 小型品へシフト加速か

・越後製菓 ねんドル監修品が貢献 プラ使用量を大幅削減

・サトウ食品「脱プラ」浸透進む 原料高で最大2割値上げ

・たいまつ食品 小型タイプで強み発揮 箱入りも減容化が好評

・うさぎもち 小餅タイプへ集約進む 環境対応もさらに推進

・キャンプにお餅を インスタで投稿企画 全餅工

