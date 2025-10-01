鏡餅特集

時代の要請に対応急ぐ　迫る受注期限、商戦佳境

・米価高騰で大幅値上げ　小型品へシフト加速か

・越後製菓　ねんドル監修品が貢献　プラ使用量を大幅削減
・サトウ食品「脱プラ」浸透進む　原料高で最大2割値上げ
・たいまつ食品　小型タイプで強み発揮　箱入りも減容化が好評
・うさぎもち　小餅タイプへ集約進む　環境対応もさらに推進

・キャンプにお餅を　インスタで投稿企画　全餅工

