J-オイルミルズ オリーブオイル、ごま油で新提案 ミツカン「かおりの蔵」とコラボ 料理研究家リュウジさん考案 オイル×ゆずぽんずのおいしさ発信

J-オイルミルズとミツカンは、料理研究家のリュウジさん考案のオリジナルレシピを使ったプロモーションキャンペーンを展開する。

J-オイルミルズのJOYL「AJINOMOTOオリーブオイルエクストラバージン」「AJINOMOTO焙煎ごま香味油」と、ミツカン「かおりの蔵 丸搾りゆず」「かおりの蔵 彩りゆず」シリーズの香りとコクを組み合わせたコラボ企画。

「AJINOMOTOオリーブオイルエクストラバージン」のフルーティーな味わい、「AJINOMOTO焙煎ごま香味油」の焙煎したごまの香り、ミツカン「かおりの蔵」シリーズの華やかなゆずの風味に着目し、それぞれの味わいを生かした”香りとコクのかけあわせ”によって、これまでにない新しいおいしさを提案する。

これまでオリーブオイルは”洋食”、ごま油は”中華・韓国料理”、ゆずぽんずは”和食”とその用途が限定されやすいイメージだったが、今回はパスタに「かおりの蔵」と「オリーブオイルエクストラバージン」、鍋に「焙煎ごま香味油」と「かおりの蔵」など、普段とは異なるジャンルを超えた組み合わせを提案。もう洋食だけ、和食だけ、中華・韓国料理だけとは言わせない。両社の熱い思いをリュウジさんに伝え、リュウジさんのアイデアと技で、オイルとゆずぽんずの香りとコクを生かした簡単レンジを開発してもらった。

一例では、リュウジさんコラボ「オリーブゆずぽんずオイルの和風パスタ」は、「AJINOMOTOオリーブオイルエクストラバージン」とミツカン「かおりの蔵丸搾りゆず」を使用。オリーブオイルとゆずぽんずが香る爽やかな和風パスタに仕上げた。

両社のコラボ企画を記念して、9月19日からはJ-オイルミルズ、ミツカン公式Xで「今しか手に入らないリュウジさんのバズ配合オリジナルゆずぽんずオイル」プレゼントキャンペーンを展開。両社公式Xをフォローし、＃オリーブゆずぽんずオイルをつけてキャンペーンに関する投稿を引用リポストした人の中から、50人に「バズ配合オリジナルゆずぽんずオイル200ml」（2種、各1本）とレシピブック、「AJINOMOTOオリーブオイルエクストラバージン」「AJINOMOTO焙煎ごま香味油」（各300g）、「ミツカンかおりの蔵丸搾りゆず360ml」「ミツカンかおりの蔵150ml」のセットをプレゼントする。

店頭でも、一部店舗で9月から「AJINOMOTOオリーブオイルエクストラバージン」シリーズもしくは「AJINOMOTO焙煎ごま香味油」（いずれか1本）と、「かおりの蔵 丸搾りゆず」もしくは「かおりの蔵 彩りゆず」を購入した人に、レシピブックをプレゼントするキャンペーンを順次実施する。