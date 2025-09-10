富山初「アルビスくらす」 小商圏戦略店舗4店舗目　

アルビスは8月7日、小商圏戦略店舗4店舗目で富山県では初となる「albis KULASU（アルビスくらす） SOGAWA」を、商業施設「SOGAWA BASE」1階に新規開設した。開設2週間強が経過し、同社は「計画を上回る客数、売上で推移しており、十分な手ごたえを感じている」としている。

同社は小商圏戦略店舗として、24年3月からこれまで、3店舗を石川県内に売場面積300坪ほどで展開してきた。今回は初の富山県内で、同面積は最小の106坪。年商は3・5億円を見込む。

売場の特徴は、単身者が多い地域であることから、個食や小サイズ商品の品揃えを強化した。また、周辺に企業や事業所が多いことから、昼食需要に対応する弁当や惣菜の品揃えを充実させ、温かいスープバーも設置した。特に、既存店で人気の弁当や丼に加え、店内で炊き上げたご飯を使用した同店限定の日替わり弁当などが好評を得ている。

自店製造の弁当や惣菜以外は、自社センターや近隣店舗で製造した商品の配送で、バックヤードがなくても「毎日の食卓に必要な商品の品揃えを実現している」としている。

〈店舗概要〉

▽所在地＝富山市総曲輪三丁目4番1号SOGAWA BASE1階

▽敷地面積＝約118坪

▽営業時間＝午前10時～午後8時（日曜日は午後7時閉店）