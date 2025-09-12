ミュージカル「アニー」 夏のツアー公演終了 丸美屋食品協賛

丸美屋食品工業が協賛する丸美屋食品ミュージカル「アニー」の夏のツアー公演が終了した。8月2日の上田、8月15～20日の大阪、8月24日の金沢、8月29～31日の名古屋の計22公演が行われ、8月31日に大千穐楽を迎えた。8月20日の大阪千穐楽が同社協賛1000回目の節目となった。

夏のツアー公演では、山田和也氏による東京公演とは違う演出、新たな気づきや新鮮さも取り入れる演出が好評を博した。子役、大人キャスト、スタッフが一丸となり楽しく迫力のある舞台を作り上げ、全国各地の観客を魅了した。