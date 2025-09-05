DM三井製糖 「適糖生活」トークショー開催 “糖と栄養”の正しい知識を

DM三井製糖は、料理研究家・コウケンテツ氏と駒沢女子大学の西村一弘教授によるトークショーイベント「幸せの ちからになる ～適糖生活～」を開催する。11月6日（木）に東京、12月10（水）に福岡で開催し、各会場250名を無料で招待（抽選）する。応募期間は、東京会場は9月30日（火）、福岡会場は10月31日（金）まで。

“適糖生活”とは、DM三井製糖が提唱する「適量の糖質を賢く摂取することで、健やかな生活を送る」という新しい考え方。トークショーでは“適糖生活”を通じて各世代や活動量にあった“糖と栄養”の正しい知識と日常生活での活用方法を伝える。

西村一弘教授は、糖尿病の栄養療法の第一人者として知られる。フレイルやメタボ、糖尿病といった健康課題を“適糖生活”の観点から正しい知識をわかりやすく解説。コウケンテツ氏は、素材の味を生かしたヘルシーメニューなど日常生活に取り入れるポイントを紹介する。

会場にはコウケンテツ氏の等身大パネルを展示。トークショーの前後に記念写真を撮って楽しめる。また、トークショー終了後にアンケートに協力すると、“適糖生活”におすすめの商品（約1000円相当）がお土産にもらえる。

DM三井製糖では「糖は適切な量を心がければ、健康を保つための大切なエネルギー源となる。イベントを通じ、皆さまの食生活をより良いものにできるお手伝いができることを願っている」としている。