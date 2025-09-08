小川珈琲、新社長CEOに宇田吉範氏 小川秀明前社長は代表取締役会長に

小川珈琲では、新代表取締役社長CEOに前専務取締役COOの宇田吉範氏が就任し、前代表取締役社長CEOの小川秀明氏が代表取締役会長に就くトップ交代人事が行われた。9月1日付。

事業環境変化の加速を受けた動き。経営体制を刷新して意思決定の機動力を高めるとともに、より強固な経営基盤の構築を進める。

社長就任について、宇田新社長は「当社は、全員が“珈琲職人”として誇りと責任を持って日々の仕事に向き合う企業文化を大切にし、その品質と価値を守り続けている。日々変化し続けるコーヒーを取り巻く環境の中で、私たちは創業以来、受け継いだ伝統と情熱のもと、“未来もコーヒーとともに”お客様の心と暮らしに寄り添う存在であるよう一層の努力を続けていく」とコメントする。

宇田吉範（うだ・よしのり）氏は、小川珈琲と小川珈琲クリエイツ、Ogawa Coffee USA, Inc.の全体を統括し、米国・ボストンを拠点にコーヒーバイヤーとして世界のコーヒー生産地を訪問。これまでに、バリスタトレーナーとして2人の世界チャンピオンを輩出している。

旗艦店「OGAWA COFFEE LABORATORY桜新町／下北沢」「小川珈琲 堺町錦店」のエグゼクティブプロデューサーを務める。