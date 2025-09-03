にんべん 9月10日オープン 日本橋エリアに惣菜新店舗

にんべんは9月10日、東京・日本橋エリアの日本橋三越本店にだしの惣菜専門店「一汁旬菜 日本橋だし場」をオープンする。だしのおいしさを利かせた惣菜を幅広く取りそろえるデリカテッセンスタイルの店舗で、日本橋三越本店限定の商品をはじめ、日々の食卓を豊かに彩るこだわりの品々を提供する。

日本橋三越本店限定商品は「本枯鰹節とさわらの西京焼弁当」（税込み1620円）、「味めぐり九桝弁当」（同1700円）と、9月13日、14日、17日～30日の限定で販売する「柑橘香る グリル野菜サラダ（高知県産直七使用）」（同432円）。

「本枯鰹節とさわらの西京焼弁当」は上品な甘さのさわらの西京焼をメインに、だしを利かせた煮しめやだし巻き玉子、人気のとり天などを詰め合わせた。「味めぐり九桝弁当」は本枯鰹節や削り昆布、ごまを乗せただいし炊き込みご飯と彩り豊かな惣菜を詰め合わせた。

「柑橘香る グリル野菜サラダ（高知県産直七使用）」は煮物をグリルした食べ応え抜群のサラダに、高知県産の柑橘「直七」をトッピングした。ドレッシング代わりのだしジュレをたっぷりと絡めて楽しむ一品。

9月10日から9月15日までの6日間、弁当や惣菜を税込み1080円以上購入した人に、フリーズドライみそ汁「わかめのおみそ汁」1つを1日100個限定でプレゼントする。