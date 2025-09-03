冷凍具付き麺「お水がいらないプレミアム」 カドヤ食堂・飯田商店が監修 キンレイ

キンレイは、ワンランク上の冷凍具付き麺「お水がいらないプレミアム」シリーズを立ち上げ、関西・関東の名店が監修した「カドヤ食堂ワンタンめん」と「飯田商店醤油らぁ麺」を8月19日に発売した。コンセプトは「こだわり尽くした至極の逸品」。麺・スープ・具材とも店主のこだわりを可能な限り反映させ、家庭で「特別な美味しさ」を楽しめる一杯に仕上げた。

「お水がいらない」シリーズは2014年に販売開始し、24年に累計販売数が2億食を突破した。冷凍具付きうどん・ラーメンの売上№1ブランド（出典：インテージSRI＋）で、プレミアムラインは今回が初。

このほど発表会を開催。白潟昌彦社長は「当社は昨年創業50周年を迎えたが、当時から本物のおいしさを届けるという強い気持ちを持ち続けてきた。今回はわれわれが磨き上げた冷凍麺の技術と、監修店のこだわりのモノづくりが融合したプレミアムな商品」と話した。

発表会には開発を監修した両店主も参加。カドヤ食堂（大阪）の橘和良店主はこだわりの「ワンタン（雲呑）」を実現するため自身のレシピや技術を惜しみなく提供したこと、飯田商店（神奈川）の飯田将太店主は「0.1㎜」の細かさで理想的な麺やスープの配合などを目指したエピソードを披露した。

キンレイ企画部の大倉孝志氏は「開発中はさながら師匠と弟子の関係。われわれが120％のクオリティを追求したつもりでも、新たな課題を提示していただくことの繰り返しで、ぶつかり稽古のようだった。ただ、それをクリアすることで妥協のないこだわりの商品が出来上がった」と自信をのぞかせた。

「お水がいらないプレミアム カドヤ食堂ワンタンめん」は、皮の食感や具のほどけ度合いにまでこだわったワンタン2個をはじめ厳選素材を使用した芳醇醤油味のスープ、北海道産小麦100％のしなやかな麺のいずれもハイレベル。494g。また、「同 飯田商店醤油らぁ麺」は、研ぎ澄まされた醤油のキレと鶏油のリッチな旨みが際立つ琥珀色のスープに、北海道産小麦100％の麺をあわせた。具材はチャーシュー2枚、九条ねぎ、のり2枚。486g。2品ともオープン価格（スーパー等での店頭売価は450円前後を想定）。

ゲストで横澤夏子さん、鈴木亜美さんも登場し、「このおいしさを家庭で気軽に食べられるのはすごい」などと絶賛した。