伝統と革新で魅せる秋冬35品 雪印メグミルク、乳食品・宅配でターゲット層拡大

雪印メグミルクは今秋冬、創業100周年を迎え、ブランド力と技術を生かした新商品15品、改良品20品の計35品を発売する。

乳食品や宅配商品を中心に、既存のロングセラーを進化させつつ、若年層からシニアまで幅広い世代を狙った提案で市場拡大を図る。稲葉聡取締役常務執行役員は「新たなターゲットや販路開拓で乳製品の価値を最大化し、次の100年につなげたい」と意欲をみせる。

ラインアップは、既存の人気ブランドや製造技術を基盤に、健康機能性や嗜好性を加えた多彩な商品群で構成。

乳食品事業では9月1日から、バター製造100年の歴史を背景に、厳選乳酸菌で発酵の香りとコクを引き出した「The 発酵 BUTTER」（100g、税別598円、東日本限定）を投入。定番シリーズから「6Pチーズ 雪印北海道バター入り」（90g、同465円）や「雪印こんがり焼ける とろけるスライス グラタン風味」（7枚112g、同461円）を投入し子育て層の食卓に彩りを提案。売上ナンバー1クリームチーズを活用した「クリームチーズ憩いのデザート 国産いちご果汁入り」「同 温州みかん果汁入り」（各52g、同220円）でご褒美需要も狙う。

市乳事業は宅配専用商品を強化。瓶入り商品を継続しつつ、新たにPET容器も展開。デジタル活用やポップアップなどの施策も推進し、「宅配＝朝・シニア」という固定観念を打破する。9月26日から、睡眠・目・肌の複合的な悩みに応える「ナイトチア クロセチン＆セラミド」（100㎖、OP）とPET容器版（同220円）を発売し、新たな健康習慣を提案する。

業務用製品は「絞って焼くだけ！ベイクドチーズケーキの素」（500g、OP、9月8日発売）を投入。北海道産チーズを使用し、専門知識不要で本格焼き菓子が作れるオールインワン商品として、人手不足や調理負担の軽減に対応。ベーカリーや外食産業など多様な業態に提案する。