肌と紙の健康にも寄与へ3シリーズ カプセル技術駆使した化粧品に注目 LULUNA

LULUNA（＝ルルーナ、東京都港区港南）は、静岡市内の静岡伊勢丹で13～19日の7日間ポップアップストアを出店した。同社は2020年に設立した化粧品メーカー。健康食品、医薬品ODM大手のグループ企業として、健康志向のユーザーを対象とした化粧品、健康食品をECサイト中心に販売している。

ブランドコンセプトは、「身体、肌、髪を土台（ベース）からケアする」こと。加えてシンプルながらも沢山のこだわりを盛り込んだ商品設計が特徴だ。グループ会社が持つソフトカプセル技術、健康に関する知見も商品に落とし込んでおり、体感度の高く、リピートしたいブランドとして認知が徐々に進んでいる。

同ブランドは、Amazon、楽天などECサイトサイトの販売。店販では都内の大丸百貨店、アトレなど商業施設でポップアップ出店し新規ユーザーを獲得してきた。今年2月は大丸札幌、大丸福岡天神店でもポップアップ出店。店舗閉鎖後も定番で導入されるケースが多いという。

品揃えは化粧品で2シリーズ（モイスチャーシリーズ、ナイトシリーズ）でスキンケア、ヘアケア商品を提案。健康食品では若返りで人気のあるNMNサプリメント、機能性表示食品で腸内環境の改善が期待できるビフィズス菌サプリメント。

スキンケアの「モイスチャーシリーズ」は、美容成分を醗酵熟成させた上で低分子化し、肌への浸透力が高いのが特徴。徹底保湿で肌乾燥に負けない土台作りを可能にする。

ヘアケアの「モイスチャーシリーズ」は地肌に潤いを与え、髪の主成分ケラチンやへま鎮を補給させて髪のキューティクルを整える。シャンプー、コンディショナー、トリートメント、ヘアオイルをラインナップ。ヘアオイルはソフトカプセルに充填した1回使い切りタイプとしており、フレッシュな状態の内容物をその都度利用できるのが大きな特徴となる。

同じくヘアケアの「ナイトシリーズ」は、シャンプー、コンディショナーで7種のボタニカル成分を配合した贅沢な商品設計が最大の魅力で、地肌に優しい3種類のアミノ酸系成分も加えた。森林浴体験をイメージしたオリジナル精油をブレンドしており、中島美里社長は「国産のスギ、ヒノキをメインにオリジナルの香りを作った。寝る前のヘアケア時間を香りでも楽しんでゆったり休んでもらいたい」としている。今後の商品開発については引き続き、カプセル充填したスキンケア、ケアケア商品にも取り組んでいく。