・Mizkan 主力ブランド刷新 世界を体験できる鍋も
・にんべん だしパック強化 炊き込みごはんの素も
・ひかり味噌 長期熟成の天然醸造 「大寒仕込み味噌 渾」
・ハウス食品 カレーを「味変」 チューブタイプ2品発売

