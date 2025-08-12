味の素 サステナブル食の豪社に出資

味の素は、植物性たんぱく質を活用した次世代のサステナブルな食を展開するv2food Pty Ltd（本社・オーストラリア）に出資した。

同社はオーストラリアで植物性たんぱく質素材を活用した加工食品や、環境に配慮した簡便ミール製品を提供する有力企業。食肉業界と連携したサプライチェーンを構築し、求めやすい価格での製品提供を実現している。