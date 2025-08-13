〈これで売れました！〉キユーピー「深煎りごまドレッシング カロリーハーフ」 カロリー半分でも“深ごま”らしさ

昨年180㎖を発売。「健康であることが最も経済的」というニーズに合致し、10か月で350万本を販売。カロリーが半分でも、ごまの香りとコク深い味に。21日から380㎖＝写真＝を追加する。

