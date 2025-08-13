昭和産業 油脂製品を値上げ 家庭用・業務用・加工用とも20％以上

昭和産業は9月1日納品分から、油脂製品の価格改定を実施する。油脂のコスト環境が悪化しており、家庭用・業務用・加工用とも20％以上の価格引き上げとなる。

