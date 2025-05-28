アーモンドミルク特集

「アーモンド効果」出荷再開で復調傾向　巻き返しへ各社マーケティング活発化

・江崎グリコ「アーモンド効果」 飲用層拡大へ注力 新CMに松嶋菜々子さん起用
・カゴメ「アーモンド・ブリーズ」 低糖質・コク・スッキリ感を軸に展開 下期も様々なマーケティング施策を準備
・マルサンアイ 販路拡大で好調 “アーモンドの日”に初のサンプリング

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株式会社アピ 植物性素材

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