春の叙勲 業界の功労者に栄誉

旭大 中村邦晴氏（元住友商事社長）

旭中 三林憲忠氏（ヤマモリ会長）ら

旭単 池上良成氏（赤穂化成社長）ら

令和7年春の叙勲が発表された。本紙関係の受章者は次の通り(敬称略)。

農林水産省関係

旭日中綬章＝三林憲忠（ヤマモリ会長、元全国醤油工業協同組合連合会会長）▽旭日双光章＝大峯茂樹（おおみね会長、元全国製麺協同組合連合会会長、本場さぬきうどん協同組合理事）、佐野靖夫（兵庫県洋菓子協会会長）、鈴木直登（日本料理研究会副会長）▽瑞宝小綬章＝齊藤昭（元日本植物油協会専務理事、元大臣官房統計部長）

経済産業省関係

旭日大綬章＝中村邦晴（元住友商事社長）▽旭日小綬章＝石渡浩二（石渡食品社長、三島商工会議所会頭）▽旭日双光章＝黒田雄一（黒田養蜂園社長、元栃木県養蜂組合長）、増田德兵衛（増田德兵衛商店会長、元京都府酒造組合連合会理事）▽旭日単光章＝池上良成（赤穂化成社長）、井上伊三郎（井上商店会長）、木村長門（元木の屋石巻水産社長）、後藤祥二（うずしお食品会長）、佐野佳治（元さの萬社長）、松永政司（日生バイオ社長）、三浦忠雄（室蘭うずら園社長）

財務省関係

旭日双光章＝林憲二（林兼太郎商店社長、東中国卸酒販組合理事長）、深田栄（鳥取県小売酒販組合連合会会長）

厚生労働省関係

旭日双光章＝宮澤清人（愛知県食品衛生協会副会長）、渡辺徹（全国司厨士協会北陸地方富山県本部会長）