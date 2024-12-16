日本酒輸出特集

景気影響、成長は踊り場 新規需要開拓に挑む

・中国縮小、首位交代か
・ブランディングに注力
・新たな好循環に期待

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・白鶴酒造　ロンドンに飲食店「白鶴」オープン
・月桂冠　王道感ある新シリーズ
・吉乃川　「Sake ONO」飛躍の兆し
・菊正宗　「百黙」販路広がる
・菊水　「ふなぐち」ファン増加中
・八海山　ブルックリンクラと協業加速
・宝酒造インターナショナル　「松竹梅」「澪」プロモーション強化

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・「伝統的酒造り」　ユネスコ無形文化遺産に

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