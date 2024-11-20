つけもの版

・片山食品情報交換会を開催　新年度方針など発表
・農業体験とキムチ作りに挑戦　子ども食堂支援として企画　ピックルスHD
・優良土づくりで協会長賞受賞　新進・五十嵐氏、2年連続で
・福神漬けの美味しさ訴求　神田カレーグランプリ参加　新進
・新潟発、FD漬物お披露目　組合まつりin TOKYOで
・2社が増量キャンぺーン　キムチ需要の底上げへ

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