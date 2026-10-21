つけもの版

・長雨が主力原料に波及　漬物原料対策委　各産地が状況報告
・浅漬の再成長へ新戦略　ピックルスが決算説明会　おかず需要開拓、業務用強化
・OH!!!が開業6周年　創業祭で多彩なイベント
・米飯需要回復を商機に　ジョイフルフェア2026　東京中央漬物
・特別企画　現場の視点 「たっぷり」の魅力　量感・立体感が購買刺激

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